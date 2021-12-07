МакSім та Навальний популярніші Злати Огневич та Джо Байдена: кого найчастіше гуглили українці

У 2021 році українців найбільше цікавив боксер Олександр Усік та похорон принца Філіпа.

Щороку, у грудні, Google підбиває підсумки року, публікуючи підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів користувачів пошуковика в Україні.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

Кого найчастіше шукали українці у Google

Лідером українського пошуку став відомий боксер Олександр Усик, який у вересні 2021 року отримав титул чемпіона світу у хевівейті за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, перемігши Ентоні Джошуа. Другий у рейтингу — Олексій Навальний, який відбуває термін у в’язниці за справу "Ів Роше", і замикає трійку "лідерів" російська співачка МакSім, яка ледь не померла у лікарні від коронавірусу.

Зазначимо, що також у десятку потрапили порноактриса Адель Асанті, яка брала участь у проєкті "Холостяк", та головна героїня другого сезону "Холостячки" співачка Злата Огневич.

Найпопулярніші персони в Україні у 2021 році:

Олександр Усик Олексій Навальний МакSім Сергій Стерненко Адель Асанті Алек Болдуїн Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрій Ярмоленко

На жаль, 2021 рік приніс багато втрат, більша частина з яких була через коронавірус і його наслідки. З людей, що залишили нас у 2021 році, найбільше запитів було про чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіппа, який помер у квітні 2021 року, не доживши до 100-річчя два місяці. Також українців цікавила смерть Володимира Меньшова, життя якого обірвалося через коронавірус, і французького актора Жана-Поля Бельмондо, який помер на 89-му році життя.

Зазначимо, що українців більше цікавили іноземні особи, особливо росіяни.

Втрати 2021 року:

Принц Філіп Володимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорій Чапкіс Антон Поляков Олександр Шаляпін Андрій М’ягков Саїд Губденський Петро Мамонов Валерій Гаркалін

Раніше "Телеграф" писав, що Google опублікував рейтинг найпопулярніших фільмів, серіалів та шоу серед українських користувачів.