МакSім та Навальний популярніші Злати Огневич та Джо Байдена: кого найчастіше гуглили українці
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У 2021 році українців найбільше цікавив боксер Олександр Усік та похорон принца Філіпа.
Щороку, у грудні, Google підбиває підсумки року, публікуючи підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів користувачів пошуковика в Україні.
Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.
Кого найчастіше шукали українці у Google
Лідером українського пошуку став відомий боксер Олександр Усик, який у вересні 2021 року отримав титул чемпіона світу у хевівейті за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, перемігши Ентоні Джошуа. Другий у рейтингу — Олексій Навальний, який відбуває термін у в’язниці за справу "Ів Роше", і замикає трійку "лідерів" російська співачка МакSім, яка ледь не померла у лікарні від коронавірусу.
Зазначимо, що також у десятку потрапили порноактриса Адель Асанті, яка брала участь у проєкті "Холостяк", та головна героїня другого сезону "Холостячки" співачка Злата Огневич.
Найпопулярніші персони в Україні у 2021 році:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSім
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдуїн
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
На жаль, 2021 рік приніс багато втрат, більша частина з яких була через коронавірус і його наслідки. З людей, що залишили нас у 2021 році, найбільше запитів було про чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіппа, який помер у квітні 2021 року, не доживши до 100-річчя два місяці. Також українців цікавила смерть Володимира Меньшова, життя якого обірвалося через коронавірус, і французького актора Жана-Поля Бельмондо, який помер на 89-му році життя.
Зазначимо, що українців більше цікавили іноземні особи, особливо росіяни.
Втрати 2021 року:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Раніше "Телеграф" писав, що Google опублікував рейтинг найпопулярніших фільмів, серіалів та шоу серед українських користувачів.
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