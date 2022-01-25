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Поліція зайнялась фанатом, що погрожує вбити Злату Огнєвіч: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Злата Огнєвіч написала заяву у поліцію Новина оновлена 25 січня 2022, 08:01
Злата Огнєвіч написала заяву у поліцію

Чоловіку загрожує до двох років обмеження волі.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", заявила про переслідування з боку її шанувальника та виклала відео, де чоловік погрожує їй фізичною розправою. Справою зацікавилася поліція.

Огнєвіч опублікувала відео з погрозами на власній сторінці в Instagram і зазначила, що переслідування з боку неадекватного чоловіка триває вже 3 роки й вона не може більше мовчати. Співачка звернулася до суспільства із закликом допомогти їй.

Ввечері у понеділок, 24 січня, на інцидент відреагувала поліція Києва. У повідомленні правоохоронців йдеться, що за фактом погрози українській співачці розпочато кримінальне провадження.

Зазначається, що дівчина звернулася до Печерського управління поліції із заявою, у якій повідомила, що тривалий час невідомий чоловік погрожує їй вбивством.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Зловмиснику загрожує до двох років обмеження волі. Правоохоронці вивчають всі обставини справи та встановлюють особу невідомого.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що головним героєм нового, дванадцятого сезону проэкту "Холостяк" став успішний бізнесмен із МаяміАлекс Топольський. Як виглядає чоловік і що відомо про його життя — читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Поліція #Відео #Заява #Фанат #Злата Огневич #Холостячка #Погроза вбивством
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