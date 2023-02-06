Победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный встречается с 19-летней моделью (фото)

Новой избраннице бизнесмена всего 19 лет

Победитель реалити-шоу "Холостячка-2", 33-летний Андрей Задворный, ранее решивший оборвать отношения со Златой Огневич, нашел новую любимую. Интригу бизнесмен держал еще с декабря — тогда он выложил фото с девушкой в своем инстаграме. Однако кадр сделан со спины, поэтому ее лицо никак не разглядеть.

Теперь же занавес тайны подняла сама избранница Задворного. Ею оказалась 19-летняя модель из Черновцов Юлия Поляк, выложившая в своем инстаграме совместные фото с победителем романтического реалити. Сейчас пара – в Карпатах, фото сделаны в Драгобрате (это самый высокий горнолыжный курорт Украинских Карпат).

Фотографии подписаны очень лаконично: "Кот" и сердечко. Сами кадры очень атмосферные — похоже, парочке действительно хорошо вместе.

Напомним, что Задворный и Огневич по завершении проекта в 2021 году встречались всего 1,5 месяца. Инициатором разрыва был сам Задворный, признавшийся, что его чувства к певице в какой-то момент просто исчезли. Звезда долго переживала из-за этой ситуации, но смогла взять себя в руки и восстановить нормальную жизнь.

Ранее к холостячке привязался какой-то неадекват. Сначала мужчина просто писал ей гневные сообщения, а потом начал подстерегать Огневич возле дома и угрожал убийством. Певица обратилась в полицию, а позже даже раскрыла имя неадеквата, который портит ей жизнь уже несколько лет.