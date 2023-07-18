Топ-модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус тайно сыграли свадьбу: первые фото

Свадьба знаменитостей прошла в кругу родных и самых близких друзей

В марте текущего года венгерская топ-модель Барбара Палвин обручилась со своим возлюбленным, звездой сериала "Зак и Коди" Диланом Спроусом. А сегодня, 18 июля, стало известно, что знаменитости сыграли тайную свадьбу.

Соответствующие фотографии, на которых влюбленные запечатлены в свадебных нарядах, появились на странице Stylistgall в Twitter. Пара пошла под венец спустя 5 лет отношений.

Барбара выбрала для такого значимого события атласное платье с корсетом, дополнив свой образ прозрачными перчатками, фатой с длинным шлейфом и белыми закрытыми туфлями на каблуке. Актер Дилан Спроус был в черном классическом смокинге и белой рубашке с галстуком. Его брат-близнец Коул был шафером и сопровождал пару у алтаря.

Барбара Палвин и Дилан Спроус поженились

Согласно информации издания Bors Online, бракосочетание знаменитостей прошло в церкви недалеко от Будапешта. На свадьбе были только родственники и самые близкие друзья пары.

Барбара Палвин и Дилан Спроус сыграли тайную свадьбу

Отметим, что Барбара Палвин и Дилан Спроус встречались с 2018 года. Они познакомились на светском мероприятии и спустя полгода начали близко общаться, но скрывали свои отношения первое время. В одном из интервью топ-модель призналась, что с тех пор, как они начали встречаться, она знала, что хочет выйти замуж за этого человека, но очень волновалась, когда актер делал ей предложение руки и сердца.

"Телеграф" писал ранее, что известная певица Ариана Гранде разводится с супругом. Знаменитость уже видели без кольца и в компании другого мужчины.