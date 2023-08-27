Блогерка Даша Євтух, яка прославилася "розпаковками", вийшла заміж: що відомо про її обранця (фото)

На весіллі, яке пройшло у Полтаві, молодята збирали гроші на допомогу українській армії

Зірка українського TikTok, учасниця шоу "МастерШеф-11" Даша Євтух вийшла заміж. Обранцем блогерки, славу якій принесла фраза "розпакоука", став Олександр Глазов.

Про весілля дівчина повідомила в Instagram, поділившись із шанувальниками фото та відео. Урочистість відбулася напередодні, 23 серпня 2023 року в Полтаві.

Так, наречена постала у білій сукні з ефектним розрізом і блискучим декором у зоні декольте. Наречений же одяг костюм-трійку з синьо-зеленим принтом клітинка.

"Не можу сказати, що мені не віриться, таке відчуття, наче родиною ми були завжди!": коментує на своїй сторінці фото з чоловіком Даша Євтух. Блогерка дякує українським захисникам, завдяки яким вона разом із коханим та близькими змогла насолодитися днем весілля.

"Потрібно продовжувати жити, працювати, кайфувати, насолоджуватися, любити, ловити кожні моменти, мріяти, досягати все нових і нових вершин, допомагати один одному, довіряти — це наша головна зброя!" — вважає зірка TikTok.

Відео з виїзної весільної церемонії Даша та її обранець діляться у соціальних мережах. До першого танцю молодята готувалися заздалегідь, брали уроки у хореографів. До речі, для постановки Дар'я змінила сукню на зручнішу, але так само білу.

Що відомо про чоловіка Дар’ї Євтух

Чоловік TikTok-знаменитості – полтавець Олександр Глазов. За даними видання "Полтавщина", у 22 роки став депутатом Полтавської міської ради (блок Петра Порошенка). В 2020 році змінив політсилу, ставши депутатом Полтавської районної ради від "Слуги народу". З минулого року – радник голови Полтавської обласної ради. Крім того, співробітник відділу захисту споживачів Держпродспоживслужби. Пропозицію Дар’ї Євтух чоловік зробив у квітні 2023 року. Також займається бізнесом, власник кав’ярні.

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