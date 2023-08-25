У Харкові військовослужбовиця та активістка зіграли ЛГБТ-весілля (відео)

Пара хотіла привернути увагу до проблем меншин

У Харкові пара жінок провела перформанс, у якому обіграла своє весілля. Це за задумом організаторів мало вказати на неможливість ЛГБТ пар вступати в законні шлюби, а воєнний час лише посилює проблему.

Таке пояснення дали в організації KharkivPride. Парою, яка вирішила влаштувати весілля, є військовослужбовиця ЗСУ Аліна Шевченко та активістка Станіслава Петлиця.

Шевченко обіймає посаду офіцера штабу бригади та у лавах Збройних сил складається з 2015 року. Має численні ротації у Донецькій та Луганській областях.

"У колективі про мою орієнтацію знають. Мало того, всі в курсі про наші заручини з моєю коханою. Я, мабуть, усім уже похвалилася кільцем і своїм статусом", — сказала вона.

Петлиця займається захистом прав жінок і входить до складу команди KharkivPride, а також до складу жіночого об’єднання "Сфера".

У KharkivPride зазначають, що акцію було організовано для того, щоб привернути увагу до проблеми ЛГБТ пар в Україні.

"Особливо це питання є важливим під час війни, коли ЛГБТК+ військові не можуть скористатися тими правами, якими користуються інші сім’ї", — повідомили в організації.

Як повідомлялося раніше, тема ЛГБТ-шлюбів активно порушилася минулого року, а петиція до президента набрала необхідну кількість голосів. Втім, він зазначив, що у Конституції зазначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки, а також нагадав, що її положення не можуть бути змінені в умовах військового чи надзвичайного стану