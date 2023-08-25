В Харькове военнослужащая и активистка сыграли ЛГБТ-свадьбу (видео)

Пара хотела привлечь внимание к проблемам меньшинств

В Харькове пара женщин провела перформанс, в котором обыграла свою свадьбу. Это по задумке организаторов должно было указать на невозможность ЛГБТ пар вступать в законные браки, а военное время лишь усиливает проблему.

Как пишет hromadske, такое объяснение дали в организации KharkivPride. Парой, которая решила устроить свадьбу, являются военнослужащая ВСУ Алина Шевченко и активистка Станислава Петлиця.

Шевченко занимает должность офицера штаба бригады и в рядах Вооруженных сил состоит с 2015 года. Имеет многочисленные ротации в Донецкой и Луганской областях.

"В коллективе о моей ориентации знают. Более того, все в курсе о нашей помолвке с моей любимой. Я, пожалуй, всем уже похвасталась кольцом и своим статусом", — сказала она.

Петлиця в свою очередь занимается защитой прав женщин и входит в состав команды KharkivPride, а также в состав женского объединения "Сфера".

В KharkivPride отмечают, что акция была организована для того, чтобы привлечь внимание к проблеме ЛГБТ пар в Украине.

"Особенно этот вопрос важен во время войны, когда ЛГБТК+ военные не могут воспользоваться теми правами, которыми пользуются другие семьи", — сообщили в организации.

Как сообщалось ранее, тема ЛГБТ-браков активно поднялась в прошлом году, а петиция к президенту набрала необходимое количество голосов. Впрочем, он отметил, что в Конституции указано, что брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, а также напомнил, что ее положения не могут быть изменены в условиях военного или чрезвычайного положения