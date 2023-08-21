Переможець Євробачення Дункан Лоуренс зіграв весілля зі своїм коханим (фото)

Переможець Євробачення заявив про свою бісексуальність чотири роки тому, сьогодні стало відомо про його одруження з бойфрендом

Нідерландський співак Дункан Лоуренс, який переміг на Євробаченні-2019, одружився з коханим, автором пісень Джорданом Гарфілдом. Пара поділилася знімками з урочистостей.

У своєму Instagram Дункан Лоуренс повідомив про весілля 21 серпня 2023 року. Знімки він коротко підписав "Mr&Mr de Moor".

Так, церемонія одруження відбулася у гарному замку-готелі Häringe Slott у Швеції. На весіллі були близькі та друзі пари. Для церемонії чоловіки вибрали чорні костюми, Дункан доповнив його білою сорочкою, а його обранець одягнув комплект на голе тіло. У обох на грудях бутоньєрки у вигляді квітки гіпсофіли. Ця рослина прикрашає й весільний торт, який розрізають щасливі молодята на одному зі знімків.

Дункан Лоуренс та Джордан Гарфілд

Весільна церемонія

Місце проведення весілля

Нідерландський поп-співак Дункан Лоуренс переміг на пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році з ліричним треком Arcade. Тоді ж в інтерв’ю журналістам він назвав себе бісексуалом.

Про роман із тепер уже законним чоловіком Гарфілдом стало відомо у 2020 році, тоді ж вони й побралися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одружилися співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін. Пара тримала весілля у секреті, але пізніше поділилася новиною з фанами у соцмережах.