Юна зірка "Школи" виходить заміж (фото)

Актриса похвалилася заручним кільцем

Поки зіркова колега юної української актриси, зірки серіалу "Школа" 23-річної Ірини Кудашової Анна Трінчер справляється з труднощами у шлюбі з Олександром Волошиним, сама Іра прийняла пропозицію руки та серця від свого коханого.

Радісною новиною, а також знімками із заручин актриса поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. На фото дівчина позує з молодим хлопцем, який тримає в руках кульку з написом "Вона сказала "Так", а також демонструє обручку.

"Ну що ж, приймаю привітання. Нарешті. 16.08.2023" — підписала фото Ірина.

Чи насправді виходить дівчина заміж, чи це зйомки чергової картини — невідомо. Сама Кудашова пообіцяла у сторіс поділитися подробицями пізніше. Однак той факт, що пропозиція була зроблена на знімальному майданчику, змусило деяких фанів замислитись про її справжність. Тим більше, що раніше актриса про свого хлопця нічого не говорила.

"Так приємно, що ви вирішили оголосити це прямо на знімальному майданчику", "Будьте щасливі", "Ось новини. Як я це пропустила?", "Будьте щасливі разом, великого кохання на все життя", "Пранк, який виходить з-під контролю, здається", — пишуть у коментарях.

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Анна Трінчер розповіла про поповнення у родині. Але багато шанувальників розлютилися і звинуватили зірку в постійному хайпі.