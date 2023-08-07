"Сучасна русалонька": українська актриса Наталія Денисенко повністю роздяглася в акваріумі (фото)

Актриса зачарувала творчою фотосесією

Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко, яка нещодавно розповіла про свій відпочинок у Туреччині, знялася у чутливій фотосесії. Знаменитість позувала в акваріумі, демонструючи витончену фігуру.

На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася гарними кадрами, розповівши про те, що в акторській професії важливо вміти пірнати, бо під час зйомок фільму можуть бути складні сцени у воді та їх бажано вміти самостійно грати.

На фотографіях Наталія Денисенко спочатку позує у білій сукні-сітці, а потім постала перед камерою в оголеному вигляді, показавши струнку фігуру. Кадри вийшли неймовірно ніжними та жіночними.

Наталія Денисенко позувала в акваріумі оголеною

Актриса розуміла, що голі фотографії точно привернуть увагу шанувальників, тож поспішила пояснити, чому вирішила оголитися. Насправді, коли Наталя закінчила творчу фотозйомку, з її сукні "лилася" вода, тож, щоб не замочити студію, вона спочатку зняла вбрання, а потім вилізла з акваріума. Але перед цим зробила кілька оголених знімків.

Зірка "Кріпосної" підкреслила, що опублікувала їх у мережі зі схваленням свого чоловіка.

Фоловерам актриси сподобалися кадри, її назвали "сучасною русалочкою" та похвалили за те, що фотозйомка вийшла дуже естетично красивою, глибокою та чуттєвою.

реакція шанувальників на фото Наталі Денисенко

реакція шанувальників на фото Наталі Денисенко

"Телеграф" писав раніше, що українська атриса Наталія Денисенко присоромила турецький ресторан через борщ. Нашу страву назвали "російським супом".