"Современная русалка": украинская актриса Наталья Денисенко полностью разделась в аквариуме (фото)

Актриса заворожила творческой фотосессией

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно рассказала о своем отдыхе в Турции, снялась в чувствительной фотосесиии. Знаменитость позировала в аквариуме, демонстрируя утонченную фигуру.

На своей странице в Instagram актриса поделилась красивыми кадрами, рассказав о том, что в актерской профессии важно уметь нырять, потому что во время съемок фильма могут быть сложные сцены в воде и их желательно уметь самостоятельно играть.

На фотографиях Наталья Денисенко сначала позирует в белом платье-сетке, а потом предстала перед камерой в обнаженном виде, показав стройную фигуру. Кадры получились невероятно нежными и женственными.

Наталья Денисенко позировала в аквариуме обнаженной

Актриса понимала, что голые фотографии точно привлекут внимание поклонников, поэтому поспешила объяснить, почему решила обнажиться. На самом деле, когда Наталья закончила творческую фотосъемку, с ее платья "лилась" вода, поэтому, чтобы не замочить студию, она сначала сняла наряд, а потом вылезла из аквариума. Но перед этим сделала несколько обнаженных снимков.

Звезда "Крепостной" подчеркнула, что опубликовала их в сети с одобрением своего супруга.

Фолловерам актрисы понравились кадры, ее назвали "современной русалочкой" и похвалили за то,что фотосъемка получилось очень естетически красивой, глубой и чувственной.

реакция поклонников на фото Натальи Денисенко

реакция поклонников на фото Натальи Денисенко

"Телеграф" писал ранее, что украинская атриса Наталья Денисенко пристыдила турецкий ресторан из-за борща. Наше блюдо назвали "русским супом".