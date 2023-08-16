Юная звезда "Школы" выходит замуж (фото)

Актриса похвасталась помолвочным кольцом

Пока звездная коллега юной украинской актрисы, звезды сериала "Школа" 23-летней Ирины Кудашовой Анна Тринчер справляется с трудностями в браке с Александром Волошиным, сама Ира приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Радостной новостью, а также снимками с помолвки актриса поделилась на своей странице в Инстаграм. На фото девушка позирует с молодым парнем, который держит в руках шарик с надписью "Она сказала "Да", а также демонстрирует обручальное кольцо.

"Ну что ж, принимаю поздравления. Наконец то. 16.08.2023" — подписала фото Ирина.

На самом деле ли выходит девушка замуж, или же это съемки очередной картины — неизвестно. Сама Кудашова пообещала в сторис поделится подробностями позже. Однако тот факт, что предложение было сделано на съемочной площадке, заставило некоторых фанов задуматься о его подлинности. Тем более, что ранее актриса о своем парне ничего не говорила.

"Так приятно, что вы решили объявить это прямо на съемочной площадке", "Будьте счастливы", "Вот новости. Как я это пропустила?", "Будьте счастливы вместе, большой любви на всю жизнь", "Пранк, который выходит из-под контроля, кажется", – пишут в комментариях.

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Анна Тринчер рассказала о пополнении в семье. Но многие поклонники разозлись и обвинили звезду в постоянном хайпе.