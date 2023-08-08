"Мы столкнулись с кризисом:" Анна Тринчер объявила, что разъезжается с мужем
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Артистка отметила, что это решение ей далось не легко
Популярная 22-летняя украинская исполнительница Анна Тринчер, которая в июле поделилась новостью, что вместе с мужем Александром Волошиным переехала в загородный дом, шокировала подписчиков объявлением, что они с возлюбленным временно поживут отдельно.
На своей Instagram-странице артистка рассказала, что их семья столкнулась с кризисом, поэтому на семейной сессии они решили разъехаться на две недели, разобраться в себе и посмотреть, как дальше будут складываться их отношения.
Анна Тринчер подчеркнула, что это решение далось ей не легко, однако у них возникли проблемы, который часто появляются на рубеже 2-2,5 лет совместной жизни, когда "пелена падает" и партнеры перестают быть друг для друга идеальными. Певица отметила, что сейчас начинает заново узнавать своего мужа.
Исполнительница не стала углубляться в детали, но написала, что сталкиваясь с определенными трудностями в отношениях у человека всегда есть два выбора: не бояться работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя и по кирпичику выстраивать счастливые отношения, либо же просто расходиться.
По ее словам, есть люди, которые подходят идеально друг другу, но в даже таких ситуациях возникает много "но", потому что у партнеров может отличаться личностный рост (происходит либо стагнация, либо деградация), также появляются новые смыслы.
"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Анна Тринчер рассказала о пополнении в семье. Но многие поклонники разозлись и обвинили звезду в постоянном хайпе.