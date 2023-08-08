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"Мы столкнулись с кризисом:" Анна Тринчер объявила, что разъезжается с мужем

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
Дата публикации
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Автор
Анна Тринчер разъехалась с Александром Волошиным Новость обновлена 08 августа 2023, 18:37
Анна Тринчер разъехалась с Александром Волошиным. Фото annatrincher_official/Instagram

Артистка отметила, что это решение ей далось не легко

Популярная 22-летняя украинская исполнительница Анна Тринчер, которая в июле поделилась новостью, что вместе с мужем Александром Волошиным переехала в загородный дом, шокировала подписчиков объявлением, что они с возлюбленным временно поживут отдельно.

На своей Instagram-странице артистка рассказала, что их семья столкнулась с кризисом, поэтому на семейной сессии они решили разъехаться на две недели, разобраться в себе и посмотреть, как дальше будут складываться их отношения.

Анна Тринчер
Анна Тринчер разъехалась с Александром Волошиным

Анна Тринчер подчеркнула, что это решение далось ей не легко, однако у них возникли проблемы, который часто появляются на рубеже 2-2,5 лет совместной жизни, когда "пелена падает" и партнеры перестают быть друг для друга идеальными. Певица отметила, что сейчас начинает заново узнавать своего мужа.

Анна Тринчер
Анна Тринчер о разъезде с мужем

Исполнительница не стала углубляться в детали, но написала, что сталкиваясь с определенными трудностями в отношениях у человека всегда есть два выбора: не бояться работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя и по кирпичику выстраивать счастливые отношения, либо же просто расходиться.

Анна Тринчер
Анна Тринчер рассказала о проблемах в отношениях

По ее словам, есть люди, которые подходят идеально друг другу, но в даже таких ситуациях возникает много "но", потому что у партнеров может отличаться личностный рост (происходит либо стагнация, либо деградация), также появляются новые смыслы.

Анна Тринчер
Анна Тринчер поживет отдельно от Волошина

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Анна Тринчер рассказала о пополнении в семье. Но многие поклонники разозлись и обвинили звезду в постоянном хайпе.

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