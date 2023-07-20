Певица Анна Тринчер рассказала о "новом этапе в жизни" и поделилась снимками с мужем

Знаменитость призналась, что в восторге от нового жилища

Украинская исполнительница Анна Тринчер вместе с мужем Александром Волошиным, который недавно подарил ей автомобиль по цене двух квартир, поделилась с поклонниками радостной новостью — они переехали в загородный дом.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав несколько снимков, на которых нежно обнимается с возлюбленным на фоне их огромного "семейного гнездышка".

"Новый этап жизни. Да, мы переезжаем в дом за городом", — подписала Анна Тринчер публикацию. На кадрах видно, что супруги выбрали двухэтажный дом с панорамными окнами. Но певица не уточняла, купили они его или сняли в аренду.

Анна Тринчер с мужем переехала в загородный дом

Украинская звезда призналась, что на этот шаг давно уговаривал пойти ее супруг, а сейчас она в восторге от того, что согласилась и теперь мечтает, как будет заниматься во дворике йогой и приглашать друзей на шашлыки. Пока Анна не проводила фанатам экскурсию по новому жилищу, но уже засветила его летнюю террасу.

Анна Тринчер и Александр Волошин переехали за город

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Анна Тринчер рассказала о пополнении в семье. Но многие поклонники разозлись и обвинили звезду в постоянном хайпе.