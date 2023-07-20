Співачка Анна Трінчер розповіла про "новий етап у житті" і поділилася знімками з чоловіком

Знаменитість зізналася, що у захваті від нового житла

Українська виконавиця Анна Трінчер разом із чоловіком Олександром Волошиним, який нещодавно подарував їй автомобіль за ціною двох квартир, поділилася з шанувальниками радісною новиною – вони переїхали до заміського будинку.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька знімків, на яких ніжно обіймається з коханим на тлі їхнього величезного "сімейного гніздечка".

"Новий етап життя. Так, ми переїжджаємо в дім за містом", — підписала Анна Трінчер публікацію. На кадрах видно, що подружжя вибрало двоповерховий будинок з панорамними вікнами. Але співачка не уточнювала, купили вони його чи орендували.

Анна Трінчер із чоловіком переїхала до заміського будинку

Українська зірка зізналася, що на цей крок давно вмовляв піти її чоловік, а зараз вона у захваті від того, що погодилася і тепер мріє, як займатиметься у дворику йогою та запрошуватиме друзів на шашлики. Поки Анна не проводила фанатам екскурсію новим житлом, але вже засвітила його літню терасу.

Анна Трінчер та Олександр Волошин переїхали за місто

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Анна Трінчер розповіла про поповнення у родині. Але багато шанувальників розлютилися і звинуватили зірку в постійному хайпі.