Скандальний чоловік-блогер подарував Трінчер машину ціною двох квартир: мережа у подиві (фото, відео)

Користувачі в шоці від таких подарунків у розпал війни

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка раніше розчарувала мережу образом "козачки", і її скандальний чоловік-блогер Олександр Волошин знову стали однією з пар, що найбільш обговорюються в мережі. Причина — дорогий подарунок, який Волошин зробив дружині.

На своїй сторінці в Інстаграм Анна похвалилася новою машиною, яку кілька днів тому їй подарував її чоловік. У підписі до своєї посади, Трінчер зазначила, що це була мрія всього її життя.

"Мрія всього мого життя. З самого дитинства дивилася фільми про принцесу і хотіла, щоб колись до мене теж приїхав принц і привіз коня для мене… мріям властиво збуватися, якщо в них сильно вірити. Дякую коханому, за те, що робиш мене щасливою. Дуже тебе кохаю!" — Написала співачка.

Ніби нічого такого, якби новий автомобіль артистки — Porsche Macan не коштував як кілька квартир у Києві. "Всього нічого", але вартість новенького авто — 2592410 гривень (70 тисяч доларів). І всі ці подарунки Волошин робить у розпал війни в Україні.

Коментарі скоріше всі трохи підчищаються, що в Анни, що в Олександра, адже під їхніми постами лише серця, вогники та захоплені відгуки про те, якою "Саша молодець" і як "Ані пощастило". Проте прослизають і гнівні повідомлення, що цілком логічно.

Нагадаємо, що Олександр Волошин став відомим у медіапросторі після хайпа з подарованим айфоном маленькій киянці. У липні блогер розіграв рідного батька, нібито розбивши його телефон.