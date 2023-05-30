Скандальный муж-блогер подарил Тринчер машину по цене двух квартир: сеть в недоумении (фото, видео)

Пользователи в шоке от таких подарков в разгар войны

Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая ранее разочаровала сеть образом "козачки", и ее скандальный муж-блогер Александр Волошин снова стали одной из самых обсуждаемых пар в сети. Причина — дорогущий подарок, который Волошин преподнес супруге.

На своей странице в Инстаграм Анна похвасталась новой машиной, которую несколькими днями ранее ей подарил ее муж. В подписи к своему посту, Тринчер отметила, что это была мечта всей ее жизни.

"Мечта всей моей жизни. С самого детства смотрела фильмы о принцессе и хотела, чтобы когда-то ко мне тоже приехал принц и привез коня для меня… мечтам присуще сбываться, если в них сильно верить. Спасибо любимый, за то, что делаешь меня счастливой. Очень тебя люблю!" — написала певица.

Вроде как ничего такого, если бы новый автомобиль артистки — Porsche Macan не стоил как несколько квартир в Киеве. "Всего ничего", но стоимость новенького авто — 2 592 410 гривен (70 тысяч долларов). И все эти подарки Волошин делает в разгар войны в Украине.

Комментарии скорее все немного подчищаются, что у Анны, что у Александра, ведь под их постами только сердечки, огоньки и восторженные отзывы о том, какой "Саша молодец" и как "Ане повезло". Однако проскальзывают и гневные сообщения, что вполне логично.

Напомним, что Александр Волошин стал известен в медиапространстве после хайпа с подаренным айфоном маленькой киевлянке. В июле блогер разыграл родного отца, якобы разбив его телефон.