"Ми зіткнулися з кризою:" Анна Трінчер оголосила, що роз’їжджається з чоловіком
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Артистка наголосила, що це рішення їй далося нелегко
Популярна 22-річна українська виконавиця Анна Трінчер, яка у липні поділилася новиною, що разом із чоловіком Олександром Волошиним переїхала до заміського будинку, шокувала підписників оголошенням, що вони з коханим тимчасово поживуть окремо.
На своїй Instagram-сторінці артистка розповіла, що їхня родина зіткнулася з кризою, тому на сімейній сесії вони вирішили роз’їхатися на два тижні, розібратися в собі та подивитися, як далі складатимуться їхні стосунки.
Анна Трінчер підкреслила, що це рішення далося їй нелегко, проте у них виникли проблеми, які часто з'являються на рубежі 2-2,5 років спільного життя, коли "завіса падає" і партнери перестають бути один для одного ідеальними. Співачка зазначила, що зараз починає наново впізнавати свого чоловіка.
Виконавиця не стала заглиблюватися в деталі, але написала, що зіштовхуючись із певними труднощами у стосунках у людини завжди є два вибори: не боятися працювати над собою, щоб стати кращою версією себе і по цеглі вибудовувати щасливі стосунки, або ж просто розходитися.
За її словами, є люди, які підходять ідеально один одному, але навіть у таких ситуаціях виникає багато "але", тому що у партнерів може відрізнятися особистісне зростання (відбувається або стагнація, або деградація), також з’являються нові сенси.
"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Анна Трінчер розповіла про поповнення у родині. Але багато шанувальників розлютилися і звинуватили зірку в постійному хайпі.