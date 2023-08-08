"Ми зіткнулися з кризою:" Анна Трінчер оголосила, що роз’їжджається з чоловіком

Артистка наголосила, що це рішення їй далося нелегко

Популярна 22-річна українська виконавиця Анна Трінчер, яка у липні поділилася новиною, що разом із чоловіком Олександром Волошиним переїхала до заміського будинку, шокувала підписників оголошенням, що вони з коханим тимчасово поживуть окремо.

На своїй Instagram-сторінці артистка розповіла, що їхня родина зіткнулася з кризою, тому на сімейній сесії вони вирішили роз’їхатися на два тижні, розібратися в собі та подивитися, як далі складатимуться їхні стосунки.

Анна Трінчер роз’їхалася з Олександром Волошиним

Анна Трінчер підкреслила, що це рішення далося їй нелегко, проте у них виникли проблеми, які часто з'являються на рубежі 2-2,5 років спільного життя, коли "завіса падає" і партнери перестають бути один для одного ідеальними. Співачка зазначила, що зараз починає наново впізнавати свого чоловіка.

Анна Трінчер про роз’їзд із чоловіком

Виконавиця не стала заглиблюватися в деталі, але написала, що зіштовхуючись із певними труднощами у стосунках у людини завжди є два вибори: не боятися працювати над собою, щоб стати кращою версією себе і по цеглі вибудовувати щасливі стосунки, або ж просто розходитися.

Анна Трінчер розповіла про проблеми у стосунках

За її словами, є люди, які підходять ідеально один одному, але навіть у таких ситуаціях виникає багато "але", тому що у партнерів може відрізнятися особистісне зростання (відбувається або стагнація, або деградація), також з’являються нові сенси.

Анна Трінчер поживе окремо від Волошина

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Анна Трінчер розповіла про поповнення у родині. Але багато шанувальників розлютилися і звинуватили зірку в постійному хайпі.