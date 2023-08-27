Блогерша Даша Евтух, прославившаяся "распаковками", вышла замуж: что известно о ее избраннике (фото)

На свадьбе, которая прошла в Полтаве, молодожены собирали деньги на помощь украинской армии

Звезда украинского TikTok, участница шоу "МастерШеф-11" Даша Евтух вышла замуж. Избранником блогерши, славу которой принесла фраза "розпакоука", стал Александр Глазов.

О свадьбе девушка сообщила в Instagram, поделившись с поклонниками фото и видео. Торжество состоялось накануне, 23 августа 2023 года в Полтаве.

Так, невеста предстала в белом платье с эффектным разрезом и блестящим декором в зоне декольте. Жених же надел костюм-тройку с сине-зеленым принтом клетка.

"Не могу сказать, что мне не верится, такое чувство, будто семьей мы были всегда!": комментирует на своей странице фото с мужем Даша Евтух. Блогерша благодарит украинских защитников, благодаря которым она вместе с возлюбленным и близкими смогла насладиться днем свадьбы.

"Нужно продолжать жить, работать, кайфовать, наслаждаться, любить, ловить каждые моменты, мечтать, достигать все новых и новых вершин, помогать друг другу, доверять – это наше главное оружие!" — считает звезда TikTok.

Видео с выездной свадебной церемонии Даша и ее избранник делятся в социальных сетях. К первому танцу молодожены готовились заранее, брали уроки у хореографов. К слову, для постановки Дарья сменила платье на более удобное, но так же белое.

Что известно о муже Дарьи Евтух

Муж TikTok-знаменитости – полтавчанин Александр Глазов. По данным издания "Полтавщина", в 22 года стал депутатом Полтавского городского совета (блок Петра Порошенко). В 2020 сменил политсилу, став депутатом Полтавского районного совета от "Слуги народа". С прошлого года советник председателя Полтавского областного совета. Кроме того, сотрудник отделе защиты потребителей Госпродпотребслужбы. Предложение Дарье Евтух мужчина сделал в апреле 2023 года. Также занимается бизнесом, собственник кофейни.

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