В сексуальном макси: ангел Victoria's Secret Барбара Палвин сверкнула на кинофестивале в Венеции (фото)

Модель плюс-сайз прошлась по красной дорожке кинофестиваля, засветив соблазнительные формы

Венгерская топ-модель Барбара Палвин, в июле этого года сыгравшая тайную свадьбу со звездой сериала "Зак и Коди" Диланом Спроусом, появилась на публике в ошеломительном платье в пол. Знаменитость с удовольствием позировала фотографам, которые не упустили шанс заснять ее во всех ракурсах.

Так, 1 сентября Барбара Палвин посетила мировую премьеру экранизации романа "Бедные-несчастные" на 80-м Венецианском кинофестивале в Италии. Супермодель прошла по красной дорожке фильма в длинном черном платье в пол с полуоткрытой спиной, демонстрируя сексуальный разрез до бедра. Палвин дополнила образ сложной высокой прической и элегантными черными туфельками на высоком каблуке. Из украшений на ней можно заметить только обручальное кольцо.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Карьера 29-летней топ-модели "plus size" началась в возрасте 13 лет. Что такое плюс-сайз модель — это девушки с ярко выраженной фигурой, в частности, переходом талия-бедра, и более крупными параметрами, чем 90-60-90 (приближенными к 96-76-106).

В 2019 году Барбара стала "ангелом" компании Victoria's Secret. Наиболее известных и знаменитых моделей, представляющих продукцию компании, называют так потому, что на ежегодном показе они появляются на подиуме с традиционными "крыльями" (ангелов, фей, бабочек, птиц).

Справочно: съемки фэнтези-триллера "Бедные-несчастные" (англ. — Poor Things, укр. — Бідолахи), фильма по роману шотландского писателя Аласдера Грея, начались в 2021 году в Венгрии. Официальная премьера в США запланирована на декабрь 2023 года.

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