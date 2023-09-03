Зірка Голлівуду Джесіка Честейн, яка відвідувала Україну, вразила стильним вбранням у Венеції (фото)

Актриса вибрала для червоної доріжки яскравий образ

Американська актриса та продюсер Джесіка Честейн, яка відвідувала Україну рік тому, з’явилася на червоній доріжці в Італії. Володарка "Оскара" сяяла серед зіркових гостей на показі Джорджіо Армані.

Так, 46-річна актриса відвідала показ відомого дизайнера "Одна ніч у Венеції" 2 вересня 2023 року у Венеції. Джесіка Честейн опинилася у центрі уваги на червоній доріжці.

Для заходу актриса обрала чорний топ без рукавів, заправлений у штани з високою талією, що оздоблені чорними кристалами. Зверху Честейн одягла атласний смокінг із сріблястим коміром та сріблясто-червоною вишивкою. Руде волосся знаменитості зібране в хвіст, а на губах – червона помада.

Актриса Джесіка Честейн відома за картинами "Похмурі тіні", "Швидка допомога", "Вероніка Марс" та "Закон і порядок", "Прислуга", "Дерево життя", "Інтерстеллар", "Велика гра", "Очі Теммі Фей". Власниця престижних кінонагород, у тому числі "Оскара" у 2022 році.

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Джессіка Честейн на показі Армані. Фото: Getty Images

Джессіка Честейн – великий друг України. Фото: Getty Images

Очікується, що найближчими днями голлівудська зірка відвідає Венеціанський кінофестиваль. Раніше, як повідомляв "Телеграф", на церемонію вручення нагород прийшли актор Джордж Клуні з дружиною Амаль, обидва були шикарні в елегантному вбранні.