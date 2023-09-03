Звезда Голливуда Джессика Честейн, посещавшая Украину, поразила стильным нарядом в Венеции (фото)

Актриса выбрала для красной дорожки яркий образ

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн, которая посещала Украину год назад, появилась на красной дорожке в Италии. Обладательница "Оскара" блистала среди звездных гостей на показе Джорджио Армани.

Так, 46-летняя актриса посетила показ известного дизайнера "Одна ночь в Венеции" 2 сентября 2023 года в Венеции. Джессика Честейн оказалась в центре внимания на красной дорожке.

Для мероприятия актриса выбрала черный топ без рукавов, заправленный в брюки с высокой талией, украшенные черными кристаллами. Сверху Честейн надела атласный смокинг с серебристым воротником и серебристо-красной вышивкой. Рыжие волосы знаменитости собраны в хвост, а на губах – красная помада.

Актриса Джессика Честейн известна по картинам "Мрачные тени", "Скорая помощь", "Вероника Марс" и "Закон и порядок", "Прислуга", "Древо жизни", "Интерстеллар", "Большая игра", "Глаза Тэмми Фэй". Обладательница престижных кинонаград, в том числе "Оскара" в 2022 году.

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Джессика Честейн на показе Армани. Фото: Getty Images

Джессика Честейн - большой друг Украины. Фото: Getty Images

Ожидается, что в ближайшие дни голливудская звезда посетит Венецианский кинофестиваль. Ранее, как сообщал "Телеграф", на церемонию вручения наград пришли актер Джордж Клуни с супругой Амаль, оба были шикарны в элегантных нарядах.