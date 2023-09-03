Схожа на маму: 15-річну дочку Мілли Йовович в ефектній сукні "зловили" папараці у Венеції (фото)

Поява Евер Андерсон на Венеціанському кінофестивалі стала сенсацією

Дочка знаменитої актриси Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона відвідала кінофестиваль у Венеції. Евер все більше стає схожою на маму, та й у професійному плані пішла її стопами — займається моделінгом і акторством.

Так, 15-річна Евер Андерсон стала однією із зіркових гостей на 80-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі 3 вересня 2023 року у Венеції, Італія. Крім того, модель стала амбасадором бренду Miu Miu.

Дівчина влаштувала прогулянку човном. Модель не закривалася від папараці, а з усмішкою позувала і махала рукою.

Дочка Мілли Йовович Евер Андерсон. Фото: Getty Images

Модель не ховалась від папараці. Фото: Getty Images

Евер Андерсон на човні у Веєненції. Фото: Getty Images

Для виходу в світ Евер Андерсон обрала ефектну сукню довжини міні з вирізом на грудях. Вічно актуальний принт "горошок" личить юній актрисі. Доповнюють вбрання лофери коричневого відтінку, сонцезахисні окуляри та пудрова сумка Miu Miu, амбасадором якого стала дівчина. Модель не стала робити складну зачіску, та й макіяжу на ній мінімум.

Стильний образ молодої актриси. Фото: Getty Images

Копія матері. Фото: Getty Images

Сукня з ефектним вирізом. Фото: Getty Images

Евер Андерсон на Венеціанському кінофестивалі 2023. Фото: Getty Images

Евер — старша серед трьох дочок Мілли Йовович (молодші — Дашіель й Оушен). Дівчина – актриса та модель. Вперше потрапила на обкладинку Vogue у дев’ятирічному віці. Знімалася у іменитих фотографів, виконала ролі у кількох фільмах.

У Венецію з’їхалося багато зірок. Раніше "Телеграф" розповідав, що кінофестиваль відвідав актор Джордж Клуні із дружиною Амаль. Гарне вбрання пари затьмарило всіх.