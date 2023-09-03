Схожа на маму: 15-річну дочку Мілли Йовович в ефектній сукні "зловили" папараці у Венеції (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Поява Евер Андерсон на Венеціанському кінофестивалі стала сенсацією
Дочка знаменитої актриси Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона відвідала кінофестиваль у Венеції. Евер все більше стає схожою на маму, та й у професійному плані пішла її стопами — займається моделінгом і акторством.
Так, 15-річна Евер Андерсон стала однією із зіркових гостей на 80-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі 3 вересня 2023 року у Венеції, Італія. Крім того, модель стала амбасадором бренду Miu Miu.
Дівчина влаштувала прогулянку човном. Модель не закривалася від папараці, а з усмішкою позувала і махала рукою.
Для виходу в світ Евер Андерсон обрала ефектну сукню довжини міні з вирізом на грудях. Вічно актуальний принт "горошок" личить юній актрисі. Доповнюють вбрання лофери коричневого відтінку, сонцезахисні окуляри та пудрова сумка Miu Miu, амбасадором якого стала дівчина. Модель не стала робити складну зачіску, та й макіяжу на ній мінімум.
Евер — старша серед трьох дочок Мілли Йовович (молодші — Дашіель й Оушен). Дівчина – актриса та модель. Вперше потрапила на обкладинку Vogue у дев’ятирічному віці. Знімалася у іменитих фотографів, виконала ролі у кількох фільмах.
У Венецію з’їхалося багато зірок. Раніше "Телеграф" розповідав, що кінофестиваль відвідав актор Джордж Клуні із дружиною Амаль. Гарне вбрання пари затьмарило всіх.