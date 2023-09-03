Похожа на маму: 15-летнюю дочь Миллы Йовович в эффектном платье "поймали" папарацци в Венеции (фото)

Появление Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале стало сенсацией

Дочь знаменитой актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона посетила кинофестиваль в Венеции. Эвер все больше становится похожа на маму, да и в профессиональном плане пошла по ее стопам – занимается моделингом и актерством.

Так, 15-летняя Эвер Андерсон стала одной из звездных гостей на 80-ом Венецианском международном кинофестивале 3 сентября 2023 года в Венеции, Италия. Кроме того, модель стала амбассадором бренда Miu Miu.

Девушка устроила прогулку на лодке. Модель не закрывалась от папарацци, а с улыбкой позировала и махала рукой.

Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон. Фото: Getty Images

Модель не пряталась от папарацци. Фото: Getty Images

Эвер Андерсон на лодке в Веенеции. Фото: Getty Images

Для выхода в свет Эвер Андерсон выбрала эффектное платье длины мини с вырезом на груди. Вечно актуальный принт "горошек" к лицу юной актрисе. Дополняют наряд лоферы коричневого оттенка, солнцезащитные очки и пудровая сумка Miu Miu, амбассадором которого и стала девушка. Модель не стала делать сложную прическу, да и макияжа на ней минимум.

Стильный образ юной актрисы. Фото: Getty Images

Копия мамы. Фото: Getty Images

Платье с эффектным вырезом. Фото: Getty Images

Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале 2023. Фото: Getty Images

Эвер – старшая среди трех дочерей Миллы Йовович (младшие — Дашиэль и Оушен). Девушка – актриса и модель. Впервые попала на обложку Vogue в девятилетнем возрасте. Снималась у именитых фотографов, исполнила роли в нескольких фильмах.

В Венецию съехались много звезд. Ранее "Телеграф" рассказывал, что кинофестиваль посетил актер Джордж Клуни с женой Амаль. Красивые наряды пары затмили всех.