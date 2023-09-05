87-річний Вуді Аллен з’явився на Венеціанському кінофестивалі після звинувачень у насильстві (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Режисера досить тепло зустріли на фестивалі
Відомий голлівудський режисер Вуді Аллен відомий не лише своїми фільмами, а й, на жаль, звинуваченнями у сексуальному насильстві. Оскільки заяви про зґвалтування прийомної доньки від ексдружини Аллена Мії Ферроу не було доведено, життя 87-річного режисера особливо не змінилося, і 2023 року він привіз на Венеціанський кінофестиваль свій 50-й фільм.
Попри те, що його картина — романтичний трилер "Велика іронія", не входить до основної програми, а сам Аллен фактично занесений до чорного списку Голлівуду, режисера зустріли захоплено і досить тепло.
Американський режисер був одягнений у чорний смокінг, білу класичну сорочку та краватку-метелика, коли вітав фотографів разом зі своєю дружиною Сун-І Превен, яка для виходу у світ обрала елегантну вечірню сукню. Також з ними були їхні прийомні дочки Манзі Тіо та Беше.
Як на 87-річний вік, Вуді Аллен виглядає досить свіжо і бадьоро.
Раніше "Телеграф" повідомляв про інших зіркових гостей міжнародного кінофестивалю у Венеції. Актор Джордж Клуні відвідав подію разом із дружиною Амаль у розкішній сукні.