87-річний Вуді Аллен з’явився на Венеціанському кінофестивалі після звинувачень у насильстві (фото)

Режисера досить тепло зустріли на фестивалі

Відомий голлівудський режисер Вуді Аллен відомий не лише своїми фільмами, а й, на жаль, звинуваченнями у сексуальному насильстві. Оскільки заяви про зґвалтування прийомної доньки від ексдружини Аллена Мії Ферроу не було доведено, життя 87-річного режисера особливо не змінилося, і 2023 року він привіз на Венеціанський кінофестиваль свій 50-й фільм.

Попри те, що його картина — романтичний трилер "Велика іронія", не входить до основної програми, а сам Аллен фактично занесений до чорного списку Голлівуду, режисера зустріли захоплено і досить тепло.

Американський режисер був одягнений у чорний смокінг, білу класичну сорочку та краватку-метелика, коли вітав фотографів разом зі своєю дружиною Сун-І Превен, яка для виходу у світ обрала елегантну вечірню сукню. Також з ними були їхні прийомні дочки Манзі Тіо та Беше.

Як на 87-річний вік, Вуді Аллен виглядає досить свіжо і бадьоро.

87-річний Вуді Аллен на Венеціанському кінофестивалі 2023 року Фото: Getty Images

Режисер Вуді Аллен із дружиною Сун-І Превен Фото: Getty Images

87-річного режисера підтримували його дружина та їхні прийомні дочки Фото: Getty Images

Вуді Аллен із дружиною Сун-І Превен та дочками Беше та Манзі Тіо Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв про інших зіркових гостей міжнародного кінофестивалю у Венеції. Актор Джордж Клуні відвідав подію разом із дружиною Амаль у розкішній сукні.