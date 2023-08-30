Разведенная София Вергара вышла на красную дорожку в сексуальном комбинезоне с глубоким декольте (фото)
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Знаменитость выглядела великолепно в наряде с принтом зебры
Известная американская актриса колумбийского происхождения, 51-летняя София Вергара после развода со своим супругом Джо Манганьелло с головой ушла в работу. Тем более, что как раз стартовали съемки нового сезона программы America's Got Talent ("Америка ищет таланты"), где артистка является одной из судей.
Во вторник, 29 августа 2023 года, в Пасадене, Калифорния состоялся живой концерт 18-го сезона шоу талантов, после которого была красная дорожка и вечеринка. Для съемок и выхода в свет Вергара вместе со своей коллегой, моделью Хайди Клум, договорились надеть стильные и сексуальные наряды с принтом зебры.
51-летняя звезда сериала "Американская семейка" выглядела великолепно в черно-белом комбинезоне с принтом под зебру с сексуальным глубоким V-образным декольте, подчеркивающим пышную грудь Вергары, который она дополнила серебряным блестящим поясом, чтобы подчеркнуть свою тонкую талию.
Волосы она уложила длинными струящимися волнами, и сделала дымчатый макияж глаз с матовой коричневой помадой. И дополнила свой образ София двумя браслетами — черным и белым.
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