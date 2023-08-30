50-летняя Хайди Клум в миниатюрном платье похвасталась роскошной фигурой (фото)

Супермодель подчеркнула смелым нарядом свои стройные ноги

Популярная немецкая супермодель Хайди Клум сохраняет роскошную фигуру уже много лет. 50-летняя звезда эффектно выглядит хоть в мини, хоть в обтягивающем платье макси.

Как сообщает "Телеграф", во вторник 29 августа 2023 года Хайди Клум блистала на красной дорожке 18-го сезона американского талант-шоу America's Got Talent. Мероприятие проходило в отеле Dena в Пасадене, Калифорния.

Так, знаменитость надела ультракороткое платье без бретелей в пайетках с ярким принтом а-ля зебра. Дополняют образ босоножки на шпильке и черно-белое ожерелье. Волосы Клум ниспадают на плечи.

Супермодель Хайди Клум. Фото: Getty Images

Всем бы такую фигуру в 50. Фото: Getty Images

К слову, красиво супермодели не только в мини. Папарацци застали Клум в комплекте длины макси с ярким принтом, который она дополнила сумкой и сандалиями в коричневых тонах. Звезда с удовольствием позировала перед камерой на одной из улиц в Пасадене.

Хайди Клум на одной из калифорнийских улиц. Фото: Getty Images

Стильный наряд супермодели. Фото: Getty Images

Хайди Клум – немецкая модель, актриса и ведущая. С 2019 года замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который младше возлюбленной на 16 лет. От предыдущих отношений у супермодели четверо детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Хайди Клум не первый раз попадает в "лапы" папарацци. Для выхода в свет супермодель выбирает эффектные наряды с пикантными вырезами и смелыми декольте.