50-річна Хайді Клум у мініатюрній сукні похвалилася розкішною фігурою (фото)

Супермодель підкреслила сміливим вбранням свої стрункі ноги

Популярна німецька супермодель Хайді Клум зберігає розкішну фігуру багато років. 50-річна зірка має ефектний вигляд хоч у міні, хоч в обтягувальній сукні максі.

Як повідомляє "Телеграф", у вівторок 29 серпня 2023 року Хайді Клум сяяла на червоній доріжці 18-го сезону американського талант-шоу America’s Got Talent. Захід проходив у готелі Dena у Пасадені, Каліфорнія.

Так, знаменитість одягла ультракоротку сукню без бретелів у паєтках з яскравим принтом а-ля зебра. Доповнюють образ босоніжки на шпильці та чорно-біле намисто. Волосся Клум спадає на плечі.

Супермодель Хайді Клум. Фото: Getty Images

Усім би таку фігуру в 50. Фото: Getty Images

До речі, красиво супермоделі не лише в міні. Папараці застали Клум у комплекті довжини максі з яскравим принтом, який вона доповнила сумкою та сандалями у коричневих тонах. Зірка із задоволенням позувала перед камерою на одній із вулиць у Пасадені.

Хайді Клум на одній із каліфорнійських вулиць. Фото: Getty Images

Стильне вбрання супермоделі. Фото: Getty Images

Хайді Клум – німецька модель, актриса та ведуча. З 2019 року одружена з музикантом Томом Каулітцем, який молодший за кохану на 16 років. Від попередніх стосунків у супермоделі четверо дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Хайді Клум не вперше потрапляє в "лапи" папараці. Для виходу в світ супермодель вибирає ефектні вбрання з пікантними вирізами і сміливими декольте.