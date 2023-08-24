У лляній сорочці та з сумкою Dior: розлучена Софія Вергара вийшла на роботу (фото)

51-річна зірка "Американської сімейки" з’явилася на зйомках America’s Got Talent

Відома американська актриса колумбійського походження Софія Вергара після оголошення про розлучення з Джо Манганьєлло вийшла на роботу. Разом з колегою Хайді Клум Вергара попрямувала на зйомки нового сезону America’s Got Talent ("Америка має талант").

Цієї середи 51-річну знаменитість папараці помітили в Пасадені, Каліфорнія. Для свого виходу Софія віддала перевагу білому аутфіту.

Зірка серіалу "Американська сімейка" позувала цього дня для фотографів у білій льняній сорочці на ґудзиках, вільних літніх штанах та білих босоніжках на високих підборах та з відкритим носком.

Свій образ актриса доповнила місткою сумкою модного бренду Christian Dior та стильними сонцезахисними окулярами форми "котяче око".

Софія Вергара вийшла у світ у білому вбранні. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Софія Вергара оголосила про своє розлучення з американським актором Джо Манганьєлло в липні. Їхній шлюб тривав сім років. Пара, яку в Голлівуді називали однією з найкрасивіших, одружилася у 2015 році. У них немає спільних дітей, але Софія має сина Маноло Гонсалес-Ріпольль Вергара (1991) від першого шлюбу з Джо Гонсалесом.

Раніше ми писали про те, що актрису Голлі Беррі зобов’язали платити аліменти своєму колишньому чоловікові Олів’є Мартінесу. Подружжя розлучалося не один рік.