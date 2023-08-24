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На високих підборах і в топі без бретельок: 50-річна Хайді Клум вразила витонченою фігурою у total black образі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Зовсім не скажеш, що Хайді Клум уже 50 років Новина оновлена 24 серпня 2023, 13:13
Зовсім не скажеш, що Хайді Клум уже 50 років. Фото Getty Images

Для виходу у світ модель вибрала стильне та ефектне вбрання

Відома німецька модель і телеведуча Хайді Клум входить до тих знаменитостей, які знають рецепт вічної молодості. У свої 50 років Клум виглядає дуже ефектно, що кожного разу підтверджує своїми виходами у світ, причому не лише світськими, а й під час звичайних прогулянок.

Так, у середу, 23 серпня 2023 року, папараці "впіймали" 50-річну модель у Лос-Анджелесі, коли вона йшла на зйомки шоу America’s Got Talent. Для свого виходу Хайді Клум обрала total black образ: ефектне чорне бюстьє без бретельок та чорні джинси з високою талією, які підкреслили її довгі ноги та витончену фігуру.

Свій аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на дуже високому підборі з ремінцями, чорною сумочкою, чорним поясом з латунними деталями, а також великими золотими круглими сережками, широкими браслетами і різними кільцями на руках. Варто також звернути увагу, що яскраво-червоний лак для нігтів чудово доповнив її шикарний образ у стилі рок.

50-річна Хайді Клум
50-річна Клум була у доброму та привітному настрої Фото: Getty Images
50-річна Хайді Клум у Лос-Анджелесі
Хайді Клум продемонструвала шикарну фігуру у бюсті без бретелів Фото: Getty Images
Хайді Клум у Лос-Анджелесі
Босоніжки на високих підборах ще більше подовжили її ноги Фото: Getty Images
Хайді Клум показала стильний образ
Стильна total black цибуля від Хайді Клум Фото: Getty Images

Своє довге світле волосся Клум залишила розпущеним, а очі приховала за великими сонцезахисними окулярами з бурштиновими лінзами.

Хайді Клум під час прогулянки в Лос-Анджелесі
Свій чорний лук доповнила золотими прикрасами Фото: Getty Images
Хайді Клум
Під скуйовдженим волоссям Хайді сховала стильні золоті сережки Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що папараці помітили на нью-йоркській вулиці модель Емілі Ратаковські. Зірка з "гніздом" на голові та в кедах, здається, не планувала жодних фотосесій.

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