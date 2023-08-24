На высоких каблуках и в топе без бретелек: 50-летняя Хайди Клум впечатлила утонченной фигурой в total black образе (фото)

Для выхода в свет модель выбрала стильный и эффектный наряд

Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум входит в число тех знаменитостей, которые явно знают рецепт вечной молодости. В свои 50 лет Клум выглядит очень эффектно, что каждый раз подтверждает своими выходами в свет, при чем не только светскими, но и во время обычных прогулок.

Так, в среду, 23 августа 2023 года, папарацци "поймали" 50-летнюю модель в Лос-Анджелесе, когда она шла на съемки шоу America's Got Talent. Для своего выхода Хайди Клум выбрала total black образ: эффектное черное бюстье без бретелек и черные джинсы с высокой талией, которые подчеркнули ее длинные ноги и утонченную фигуру.

Свой аутфит она дополнила черными босоножками на очень высоком каблуке с ремешками, черной сумочкой, черным поясом с латунными деталями, а также большими круглыми золотыми серьгами, широкими браслетами и различными кольцами на руках. Стоит также обратить внимание, что ярко-красный лак для ногтей отличное дополнил ее шикарный образ в стиле рок.

50-летняя Клум была в хорошем и приветливом настроении Фото: Getty Images

Хайди Клум продемонстрировала шикарную фигуру в бюстье без бретелей Фото: Getty Images

Босоножки на высоком каблуке еще больше удлинили ее ноги Фото: Getty Images

Стильный total black лук от Хайди Клум Фото: Getty Images

Свои длинные светлые волосы Клум оставила распущенными, а глаза скрыла за большими солнцезащитными очками с янтарными линзами.

Свой черный лук модель дополнила золотыми украшениями Фото: Getty Images

Под въерошенными волосами Хайди спрятала стильные золотые серьги Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что папарацци заметили на нью-йоркской улице модель Эмили Ратаковски. Звезда с "гнездом" на голове и в кедах, кажется, не планировала никаких фотосессий.