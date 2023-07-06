50-летняя Хайди Клум в очень откровенном платье появилась на Неделе моды в Париже (фото)

Знаменитость для выхода в свет выбрала черно-синий наряд

В столице Франции стартовала Неделя высокой моды, на которую съехались многие мировые знаменитости, чтобы блеснуть своими нарядами. Гостьей модных показов стала и 50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум, которой удается, несмотря на возраст, выглядеть эффектно и сексуально.

"Телеграф" сообщает, что Хайди Клум решила не скрывать на fashion-событии свою утонченную фигуру, поэтому выбрала очень откровенный наряд, напоминающий платье-купальник, где черная сторона была полностью закрытой, а синяя оголяла часть груди, талии, бедер и стройные ноги знаменитости.

Хайди Клум в полуобнаженном платье на Неделе моды. Фото: Getty Images

Но при этом супермодель чувствовала себя в откровенном платье весьма комфортно, свой образ она дополнила открытыми черными босоножками на высоком каблуке, массивным серебряным кулоном и солнцезащитными очками.

Хайди Клум позирует фотографам в Париже. Фото: Getty Images

Для модного мероприятия 50-летняя Хайди Клум выбрала довольно простой бьюти-образ: супермодель сделала укладку с легкими волнами и сделала макияж "смоки айс", подчеркнув свои выразительные глаза.

Хайди Клум в откровенном платье на fashion-показе. Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, что певица Камила Кабельо похвасталась фигурой на Неделе моды в Париже. Знаменитость восхитила публику футуристическим нарядом.