50-річна Хайді Клум у дуже відвертій сукні з’явилася на Тижні моди в Парижі (фото)

Знаменитість для виходу у світ обрала чорно-синє вбрання

У столиці Франції стартував Тиждень високої моди, на який з’їхалися багато світових знаменитостей, щоб блиснути своїми вбраннями. Гостею модних показів стала і 50-річна німецька супермодель Хайді Клум, якій вдається, незважаючи на вік, виглядати ефектно та сексуально.

"Телеграф" повідомляє, що Хайді Клум вирішила не приховувати на fashion-події свою витончену фігуру, тому обрала дуже відверте вбрання, яке нагадує сукню-купальник, де чорна сторона була повністю закрита, а синя оголювала частину грудей, талії, стегон і стрункі ноги знаменитості .

Хайді Клум у напівоголеній сукні на Тижні моди. Фото: Getty Images

Але при цьому супермодель почувала себе у відвертій сукні дуже комфортно, свій образ вона доповнила відкритими чорними босоніжками на високих підборах, масивним срібним кулоном та сонцезахисними окулярами.

Хайді Клум позує фотографам у Парижі. Фото: Getty Images

Для модного заходу 50-річна Хайді Клум обрала досить простий б’юті-образ: супермодель зробила укладання з легкими хвилями і зробила макіяж "смоки айс", зробивши акцент на своїх виразних очах.

Хайді Клум у відвертій сукні на fashion-показі. Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що співачка Каміла Кабельо похвалилася фігурою на Тижні моди в Парижі. Знаменитість захопила публіку футуристичним вбранням.