З "гніздом" на голові та в кедах: Емілі Ратаковські у непривабливому вигляді застали на вулицях Нью-Йорка (фото)

Раніше знаменитість появилася на публіці в чорній міні-сукні та стильних чоботях

Американська модель та актриса Емілі Ратаковські вчора потрапила на камери без зачіски та в джинсових шортах до колін. Тижнем раніше знаменитість появилася на публіці у чорній міні-сукні без рукавів і стильних високих чоботях на маленькому підборі, а тепер приміряла на себе інший стиль.

У понеділок, 14 серпня, актриса прогулялася вулицями Нью-Йорка у білому короткому топі, широких джинсових шортах до колін та кедах. При цьому свій образ вона доповнила стильними аксесуарами – золотими прикрасами, чорною шкіряною сумкою на широкому ремені та чорними сонцезахисними окулярами.

Під час прогулянки модель із захопленням дивилася на екран свого телефону. Час від часу вона скуйовджувала своє розпущене руде волосся, створюючи справжнє "гніздо" на голові.

Емілі Ратаковські є уродженкою Лондона, але її батьки американці. Перший контракт із модельним агентством вона підписала у 14 років. У лютому 2018 року вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Маккларда, з яким розлучилася у вересні 2022 року.

Емілі Ратаковські на прогулянці в Нью-Йорку

Емілі Ратаковські на прогулянці в Нью-Йорку

Емілі Ратаковські на прогулянці в Нью-Йорку

Емілі Ратаковські на прогулянці в Нью-Йорку

Емілі Ратаковські на прогулянці в Нью-Йорку

Трохи більше тижня тому знаменитість показала пишне декольте, прогулявшись вулицями Нью-Йорка у стильному літньому образі. Вона одягла довгу сукню білого кольору з темними смугами та пару лакованих чорних чобіт на підборах. А ще за кілька днів раніше Ратаковські вийшла на сімейну прогулянку зі своїм 2-річним сином Сильвестром.