В льняной рубашке и с сумкой Dior: разведенная София Вергара вышла на работу (фото)

51-летняя звезда "Американской семейки" появилась на съемках America's Got Talent

Известная американская актриса колумбийского происхождения София Вергара после объявления о разводе с Джо Манганьелло вышла на работу. Вместе с коллегой Хайди Клум, Вергара направилась на сьемки нового сезона America's Got Talent ("Америка ищет таланты").

В эту среду 51-летнюю знаменитость папарацци заметили в Пасадине, Калифорния. Для своего выхода София предпочла белоснежный аутфит.

Звезда сериала "Американская семейка" позировала в этот день для фотографов в белой льняной рубашке на пуговицах, свободных летних брюках и белых босоножках на высоком каблуке и с открытом носком.

Свой образ актриса дополнила вместительно сумкой модного бренда Christian Dior и стильными солнцезащитными очками формы "кошачий глаз".

София Вергара вышла в свет в белом наряде. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что София Вергара объявила о своем расставании с американским актером Джо Манганьелло в июле. Их брак продлился семь лет. Пара, которую в Голливуде называли одной из самых красивых, поженилась в 2015 году. У них нет совместных детей, но у Софии есть сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара (1991) от первого брака с Джо Гонсалесом.

Ранее мы писали о том, что актрису Холли Берри обязали платить алименты своему бывшему мужу Оливье Мартинесу. Супруги разводились не один год.