В льняной рубашке и с сумкой Dior: разведенная София Вергара вышла на работу (фото)
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51-летняя звезда "Американской семейки" появилась на съемках America's Got Talent
Известная американская актриса колумбийского происхождения София Вергара после объявления о разводе с Джо Манганьелло вышла на работу. Вместе с коллегой Хайди Клум, Вергара направилась на сьемки нового сезона America's Got Talent ("Америка ищет таланты").
В эту среду 51-летнюю знаменитость папарацци заметили в Пасадине, Калифорния. Для своего выхода София предпочла белоснежный аутфит.
Звезда сериала "Американская семейка" позировала в этот день для фотографов в белой льняной рубашке на пуговицах, свободных летних брюках и белых босоножках на высоком каблуке и с открытом носком.
Свой образ актриса дополнила вместительно сумкой модного бренда Christian Dior и стильными солнцезащитными очками формы "кошачий глаз".
Напомним, что София Вергара объявила о своем расставании с американским актером Джо Манганьелло в июле. Их брак продлился семь лет. Пара, которую в Голливуде называли одной из самых красивых, поженилась в 2015 году. У них нет совместных детей, но у Софии есть сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара (1991) от первого брака с Джо Гонсалесом.
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