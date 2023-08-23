В трендовом костюмном жилете: Тина Кароль поразила стильным образом (фото)
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38-летняя певица очаровала поклонников в белом наряде
Известная украинская исполнительница Тина Кароль, недавно повторившая архивное фото со своим сыном, продемонстрировала своим поклонникам новый стильный образ.
38-летняя звезда украинского шоу-бизнеса выложила в Инстаграме фото, на котором она позирует в белом деловом костюме. Тина Кароль надела для новой фотосессии костюмный жилет, который находится в списке "горячих" трендов лета 2023 года.
Тренд на подобный элемент одежды в модной индустрии уже не первый сезон, и он все еще выглядит свежим и необычным. Также белый ансамбль составили брюки, а из украшений певица выбрала серьги и бусы из белого жемчуга.
Кстати, мы уже рассказывали, как стилизовать одежду белого цвета этого сезона. Такие образы следует сочетать с контрастными черными или коричневыми аксессуарами.
Макияж Тина Кароль выбрала со спокойными акцентами.
Ранее Тина Кароль выступила в Чернигове за несколько дней до обстрела драмтеатра. Тогда украинская звезда посылала россиян со сцены, а после трагедии выразила соболезнования жертвам российских обстрелов в Чернигове.