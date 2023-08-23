"Подарок жизни, который я буду беречь вечность": Андре Тан показал редкие фото 8-летней дочери

Девочка отмечает свое 8-летие в День Государственного флага

Украинский дизайнер Андре Тан (Андрей Тищенко) обратился к своей родной дочери Софии, которая 23 августа в День Государственного флага Украины празднует свое 8-летие.

В Инстаграме эксперт в области моды и стиля написал, что помнит каждую минуту дня, когда девочка появилась на свет. "Ты даже не представляешь, сколько новых эмоций, цветов и радости ты мне подарила. И вот тебе уже 8 лет. Мне не хватает слов, чтобы описать всю ту любовь, которую я испытываю к тебе", — написал Андре Тан.

Дизайнер пожелал дочери расти здоровой, счастливой и веселой девочкой, несмотря на войну в ее стране. Также мужчина поделился с поклонниками редкими фото Софии, но ее лицо до сих пор не показал общественности.

"Я сделаю все, чтобы ты росла в любви, радости и имела самое счастливое и беззаботное детство, несмотря на все! Ты именно тот подарок жизни, который я буду хранить вечность! Люблю тебя", — написал Тан.

Андре Тан скрывает, как выглядит его дочь София

Дизайнер проводит с дочерью свободное время

Напомним, что София появилась на свет в браке Андре Тана с предпринимательницей Алиной Харечко. О разводе после 9 лет семейной жизни дизайнер сообщил в мае 2021 года. До этого супруги уже год не жили вместе. Андре Тан рассказал, что причиной расставания стали постоянные ссоры из-за дизайнерских амбиций каждого.

В январе Алина Харечко рассказала, как ее бывший муж относится к дочери. По словам женщины, Андре Тан может "поднять на уши весь Киев", если с его ребенком что-нибудь произойдет.