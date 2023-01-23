"Поднимет на уши весь Киев": бывшая жена Андре Тана рассказала, какие у них сейчас отношения

Бывшие супруги воспитывают 6-летнюю дочь

Украинский блогер и дизайнер Алина Харечко после развода со своим мужем и коллегой Андре Таном поддерживает с ним хорошие отношения.

Об этом она сообщила в сторис Инстаграма, отвечая на вопросы подписчиков. По словам Харечко, у них осталось уважение друг к другу и им всегда есть о чем поговорить, особенно что касается их общего ребенка, 6-летней дочери Софии.

"Дружба и уважение друг к другу. Когда можно хохотать с Сонькиных видео и говорить о бизнесе. Сегодня он — отец, который поднимет весь Киев на уши, если у малышки снова аллергия", — написала дизайнер.

Напомним, что о разводе с супругой Андре Тан сообщил в мае 2021 года. До этого супруги уже год не жили вместе. Дизайнер рассказал, что причиной расставания стали постоянные ссоры из-за дизайнерских амбиций каждого.

Ранее "Телеграф" сообщал о расставании героев 9 сезона проекта "Холостяк" — Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Известно, что Никита съехал и сейчас живет отдельно от жены и сына, но часто видится с ребенком.