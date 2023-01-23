"Підійме на вуха весь Київ": колишня дружина Андре Тана розповіла, які в них зараз стосунки

Колишнє подружжя виховує 6-річну доньку

Український блогер і дизайнер Аліна Харечко після розлучення зі своїм чоловіком і колегою Андре Таном підтримує з ним хороші стосунки.

Про це вона повідомила в сторіз Інстаграму, відповідаючи на запитання підписників. За словами Харечко, в них залишилась повага один до одного і їм завжди є про що поговорити, особливо що стосується їхньої спільної дитини, 6-річної доньки Софії.

"Дружба і повага один до одного. Коли можна реготати з Сонькіних відео і говорити про бізнес. Сьогодні він — батько, який підійме весь Київ на вуха, якщо у малої знову алергія", — написала дизайнер.

Нагадаємо, що про розлучення із дружиною Андре Тан повідомив у травні 2021 року. До цього подружжя вже рік не жило разом. Дизайнер розповів, що причиною розставання стали постійні сварки через дизайнерські амбіції кожного.

Раніше "Телеграф" повідомляв про розставання героїв 9 сезону проєкту "Холостяк" — Нікіти Добриніна і Даші Квіткової. Відомо, що Нікіта з’їхав і зараз живе окремо від дружини та сина, але часто бачиться з дитиною.