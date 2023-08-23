"Океан Эльзы", The Hardkiss и не только: украинские артисты оскандалились участием в фестивале, спонсорами которого оказались россияне (фото)

Рассказываем, чем все закончилось

Компании из россии выступили спонсорами музыкального фестиваля Easy Busy Fest, который должен был состояться в Варшаве 26 августа, и в котором должны были принять участие украинские группы и исполнители, такие как "Океан Эльзы", The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Владимир Дантес, Wellboy и Kola.

Учредительница фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко обратила внимание на это в Фейсбуке. Известно, что деньги с феста должны были передать на помощь пострадавшим от войны украинцам. Его организовывала компания Vpiska.pl, отвечающая за большинство украинских концертов в Польше.

"Мне стало интересно кто же организует этот фестиваль, я пролистала дальше и обалдела. Потому что информации об организаторе фестиваля на сайте вообще не нашла, а спонсоры этого мероприятия — MixMerkt и Monolith. Эти оба бренда принадлежат одним владельцам. Выходцы из россии и, кажется, Казахстана, зарегистрировавшие бизнес в Германии и известные тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops", которая в этом году заходит в Польшу", — сообщила Панченко в соцсети.

Информация о спонсорах фестиваля в Варшаве Easy Busy Fest

В комментариях к посту отметилась часть артистов, которые были очень удивлены этим. Группа "Океан Эльзы" написала:

"Казалось, что уже все на планете знают, что мы не выступаем на каких-либо событиях, если там есть хоть одна молекула представителей страны-агрессора! Это наша позиция с 2014 года и она не изменится. Для нас эта новость такой же шок. Разумеется, если к этому фестивалю имеет отношение хоть что-то русскоподобное, нас ТАМ НЕ БУДЕТ!".

Позже организаторы фестиваля в Варшаве отметили, что российская компания Monolith частично оплатила внешнюю рекламу и больше отношения к событию не имеет. В дальнейшем они сотрудничать с ней не будут, и просят украинских артистов не отказываться от участия.

Через некоторое время музыкальное мероприятие отменялось полностью. В основном это произошло после череды отказов украинских артистов, о чем они заявили публично в соцсети.

Ранее сообщалось, что россияне в очередной раз выступили против концерта Ани Лорак, боясь, что якобы она отдаст деньги на ВСУ. В рф не впервые пытаются "отменить" запроданку. Слухи о ее "спонсировании" украинской армии муссируются в соцсетях с весны. Певица оправдывалась, что никогда не помогала военным. В Украине эта тема стала поводом для шуток. Предательницу Лорак высмеял Сергей Притула.