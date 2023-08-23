Серед учасників - "Океан Ельзи" та The Hardkiss: фестиваль у Варшаві скасували після гучного скандалу - його спонсорами були росіяни

Розповідаємо, чим все закінчилось

Компанії з росії виступили спонсорами музичного фестивалю Easy Busy Fest, який мав відбутись у Варшаві 26 серпня, і в якому мали взяти участь українські гурти та виконавці, такі як "Океан Ельзи", The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Володимир Дантес, Wellboy та Kola.

Засновниця фонду Stand with Ukraine Наталка Панченко звернула увагу на це у Фейсбуці. Відомо, що гроші з фесту мали передати на допомогу українцям, які постраждали від війни. Його організовувала компанія Vpiska.pl, яка відповідає за більшість українських концертів у Польщі.

"Мені стало цікаво хто ж організовує цей фестиваль, я прогорнула далі і отетеріла. Бо інформації про організатора фестивалю на сайті взагалі не знайшла, а спонсори цього заходу — MixMerkt та Monolith. Ці обидва бренди належать до одних власників. Вихідців із росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу "Russian shops", яка цього року заходить у Польщу", — повідомила Панченко у соцмережі.

Інформація про спонсорів фестивалю у Варшаві Easy Busy Fest

У коментарях до посту відмітилася частина артистів, які були дуже здивовані цим. Гурт "Океан Ельзи" написав:

"Здавалось, що вже всі на планеті знають, що ми не виступаємо на будь-яких подіях, якщо там є хоч одна молекула представників країни-агресора! Це наша позиція з 2014 року і вона не зміниться. Для нас ця новина такий самий шок. Зрозуміло, якщо до цього фестивалю має стосунок хоч щось росіяноподібне, нас ТАМ НЕ БУДЕ!".

Пізніше організатори фестивалю у Варшаві зазначили, що російська компанія Monolith частково оплатила зовнішню рекламу і більше відношення до події не має. Надалі вони співпрацювати з нею не будуть і просять українських артистів не відмовлятися від участі.

Через певний час музичний захід скасовували повністю. Більшою мірою це сталось після низки відмов українських артистів, про що вони заявили публічно у соцмережі.

Раніше повідомлялось, що росіяни вкотре виступили проти концерту Ані Лорак, боячись, що нібито вона віддасть гроші на ЗСУ. У рф не вперше намагаються "скасувати" запроданку. Чутки про її "спонсорування" української армії мусуються у соцмережах з весни. Співачка виправдовувалася, що ніколи не допомагала військовим. В Україні ця тема стала приводом для жартів. Зрадницю Лорак висміяв Сергій Притула.