Лорак прокоментувала російській журналістці своє спонсорування ЗСУ (відео)

Зрадниця України заявила, що опинилася "посеред двох вогнів"

Ані Лорак, яка оскандалилася в росії за нібито допомогу ЗСУ, спробувала виправдатися.

В інтерв’ю російському YouTube-каналу Super у шоу "Алена, блин!" ("Олена, блін!") 44-річна виконавиця розповіла, що вона думає про скасування своїх концертів у російських містах на тлі чуток про фінансування українських військових у війні із загарбниками.

"Коли справа дійшла до очевидного наклепу… Треба щось говорити. Люди користуються цією ситуацією. Я не можу допомагати військовим, на військові потреби, тому що в мене немає цього в природі. Цього не буде ніколи. Я хочу триматися якомога далі від цього. Я людина, яка живе у своєму світі", — сказала співачка, яка продовжує будувати кар’єру в країні-агресорці та дружити з пропагандистами, артистами-путіністами, які підтримують агресивну політику путіна та закликають вбивати земляків самої ж Ані Лорак.

Нагадаємо, що нещодавно Лорак дала нібито благодійний акустичний концерт, отримані кошти від якого мали піти "людям, які потребують допомоги". За словами зрадниці, потрібна була допомога жінкам (Лорак не каже українкам, хоча це мається на увазі), які залишилися без даху над головою (і те, що так сталося через вторгнення рф у мирну Україну, Лорак так само замовчує).

Пізніше Ані Лорак заявила, що вирішила не займати жодної позиції "щодо конфлікту" між Україною та росією, і її рішення "ніяк не продиктоване політикою". І взагалі – "музика врятує світ, подолає всі кордони і одного разу об’єднає всіх у гармонії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у грудні 2022 року Ані Лорак остаточно зреклася України. Декількома місяцями раніше, на початку березня, її зреклося її рідне місто. Через позицію відомої співачки-зрадниці у Чернівцях вирішили прибрати з місцевої Алеї слави її іменну зірку.