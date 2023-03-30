Відомий волонтер "подякував" запроданці за тепловізори, дрони і пікапи для ЗСУ

Український телеведучий і волонтер Сергій Притула особисто звернувся до зрадниці України Ані Лорак, концерти якої в країні-агресорці почали скасовувати за нібито фінансову допомогу українським військовим у війні проти російських окупантів.

Нещодавно артистку в росії звинуватили у матеріальному спонсоруванні ЗСУ. Щоб якось "відбілити" себе, запроданка опублікувала в Інстаграмі пост, в якому назвала війну "конфліктом між рф і Україною", а також заявила, що ніколи не надавала військової допомоги.

Притула, який раніше вже висміяв Лорак за її допис, особисто написав в коментарях до посту зрадниці, де "подякував" їй за тепловізори, дрони і пікапи для ЗСУ і саркастично попросив співачку і надалі виступати у рф, щоб таким чином заробляти російські рублі і фінансувати ними українську армію.

"Кароліно, дякуємо за тепловізори, дрони і пікапи для ЗСУ!!! Чекаємо проплати fpv-дронів для AZOVу і KRAKENа! Працюй добре, наша пташечко! Війна надовго, нам дуже потрібні російські гроші! Тому працюємо по старій схемі: збираєш аншлаги в московії, відправляєш гроші на ЗСУ!!! І не переживай, ФСБ тебе не посадить, бо ти дійсно особисто військову допомогу не передавала! А гроші передавати ніхто не забороняв! Ха-ха, многоходовочка!", — написав волонтер у соцмережі.

Нагадаємо, що слідом за Ані Лорак у росії скасували концерти мовчуна Валерія Меладзе. В одному з міст, де він незабаром мав виступити з концертом, заявили, що це фейк і його взагалі не планувалося. Раніше Меладзе перевіряли спецслужби рф — після того, як під час одного новорічного корпоративу він відповів на гасло "Слава Україні!" словами: "Героям слава". Щоправда, після цього швидко дав задню, потрапивши у немилість і українців, і росіян.