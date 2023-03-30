Известный волонтер "поблагодарил" предательнице за тепловизоры, дроны и пикапы для ВСУ

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула лично обратился к предательнице Украины Ани Лорак, концерты которой в стране-агрессорше начали отменять за якобы финансовую помощь украинским военным в войне против российских оккупантов.

Недавно артистку в россии обвинили в материальном спонсировании ВСУ. Чтобы как-то "отбелить" себя, предательница опубликовала в Инстаграме пост, в котором назвала войну "конфликтом между рф и Украиной", а также заявила, что никогда не оказывала военной помощи.

Притула, ранее уже высмеявший Лорак за ее сообщение, лично написал в комментариях к посту предательницы, где "поблагодарил" ей за тепловизоры, дроны и пикапы для ВСУ и саркастически попросил певицу и в дальнейшем выступать в рф, чтобы таким образом зарабатывать российские рубли и финансировать ими украинскую армию.

"Каролина, спасибо за тепловизоры, дроны и пикапы для ВСУ!!! Ждем проплаты fpv-дронов для AZOVа и KRAKENа! Работай хорошо, наша птичка! Война надолго, нам очень нужны российские деньги! Поэтому работаем по старой схеме: собираешь аншлаги в московии, отправляешь деньги на ВСУ!!! И не переживай, ФСБ тебя не посадит, потому что ты действительно лично военную помощь не передавала! А деньги передавать никто не запрещал! Ха-ха, многоходовочка!", — написал волонтер в соцсети.

Напомним, что вслед за Ани Лорак в россии отменили концерты молчуна Валерия Меладзе. В одном из городов, где он вскоре должен был выступить с концертом, заявили, что это фейк и его вообще не планировалось. Ранее Меладзе проверяли спецслужбы рф — после того, как во время одного новогоднего корпоратива он ответил на лозунг "Слава Украине!" словами: "Героям слава". Правда, после этого быстро дал заднюю, попав в немилость и украинцев, и россиян.