Вслед за Лорак: в россии отменили концерты молчуна Валерия Меладзе

При этом в самой рф певца закончили проверять из-за слов "Героям слава"

Вслед за отменой концертов предательницы Украины Ани Лорак в россии, в стране-агрессорше начали "банить" и певца Валерия Меладзе.

Как сообщают росСМИ, организаторы отменили выступления 57-летнего артиста в Новосибирске. Всем, кто уже успел приобрести билеты в этом городе, обещали в скором времени оформить возврат.

Также отменили выступления Меладзе и в Барнауле, где, кстати, администрация спортивного комплекса "Титов Арена" заявила, что якобы концерт артиста у них и не был запланирован, а билеты на мероприятие продавали сторонние площадки. "К слову, на "Яндекс. Афише" тоже уже не продаются билеты на концерт", — говорится в тексте.

Кроме того стало известно, что российские силовики закончили проверку Валерия Меладзе, который во время одного новогоднего корпоратива произнес "Героям слава". Правда, быстро "дал заднюю", заявив, что он "вне политики". В рф не нашли нарушений после скандала с украинским лозунгом.

Напомним, что этот инцидент вызвал волну негодования у россиян. Председательница комитета госдумы рф по вопросам семьи, женщин и детей нина останина назвала Меладзе предателем и призвала отозвать все его звания и награды. После таких нелестных для себя новостей певец заговорил о "ментальной близости" украинцев и россиян. Война, развязанная россией, по его мнению, всего лишь "конфликт", хотя 24 февраля 2022 года он в Инстаграме призвал прекратить кровопролитную войну в Украине.