Слідом за Лорак: у росії скасували концерти мовчуна Валерія Меладзе

При цьому в самій рф співака перестали перевіряти через слова "Героям слава"

Слідом за скасуванням концертів зрадниці України Ані Лорак у росії, в країні-агресорші почали "банити" і співака Валерія Меладзе.

Як повідомляють росЗМІ, організатори скасовували виступи 57-річного артиста в Новосибірську. Усім, хто вже встиг придбати квитки у цьому місті, обіцяли незабаром оформити повернення.

Також скасували виступи Меладзе і в Барнаулі, де, до речі, адміністрація спортивного комплексу "Тітов Арена" заявила, що нібито концерт артиста у них і не був запланований, а квитки на захід продавали сторонні майданчики. "До речі, на "Яндекс. Афіші" теж вже не продаються квитки на концерт", — йдеться в тексті.

Крім того, стало відомо, що російські силовики закінчили перевірку Валерія Меладзе, який під час одного новорічного корпоративу промовив "Героям слава". Щоправда, швидко "дав задню", заявивши, що він "поза політикою".

Нагадаємо, що цей інцидент викликав хвилю обурення у росіян. Голова комітету держдуми рф з питань сім’ї, жінок та дітей ніна останіна назвала Меладзе зрадником і закликала відкликати всі його звання та нагороди. Після таких невтішних для себе новин співак заговорив про "ментальну близькість" українців та росіян. Війна, розв’язана росією, на його думку, лише "конфлікт", хоча 24 лютого 2022 року він в Інстаграмі закликав припинити кровопролитну війну в Україні.