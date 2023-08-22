У рф запроданку Ані Лорак знову намагаються "скасувати"

Росіяни вкотре проти концерту Ані Лорак, боячись, що нібито вона віддасть гроші на ЗСУ

Співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про звірства російських окупантів в Україні, зібралася гастролювати росією. Щоправда, вкотре потрапила до немилості, а концерти зірки знову зажадали скасувати.

Інформація про те, що в рф написали листа з вимогою скасувати виступ Ані Лорак в Підмосков’ї, розмістили росмедіа 22 серпня 2023 року. Поки українці жартують з "допомоги" запроданки для нашої армії, росіяни і справді бояться, що доходи від концерту підуть до ЗСУ.

Так, Ані Лорак анонсувала виступ на честь свого 45-річчя у Підмосков’ї 27 вересня, але у відповідь отримала кляузу. Як пише Телеграм-канал "Підйом", до тамтешнього губернатора звернувся такий собі Віталій Бородін — "глава федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією". "Немає жодних гарантій, що доходи від концертів Ані Лорак не підуть на підтримку тих, хто воює проти росіян": йдеться у листі росіянина.

У рф не вперше намагаються "скасувати" Ані Лорак. Чутки про її "спонсування" української армії мусуються у соцмережах з весни. Співачка виправдовувалася, що ніколи не допомагала військовим. В Україні ця тема стала приводом для жартів. Зрадницю Лорак висміяв Сергій Притула. Мережа іронізувала і над тим, що нібито артистка "запустила" дрон на москву.

Додамо, що Ані Лорак продовжує жити в рф і працювати на росіян. Нещодавно стало відомо про її участь як судді у російському популярному музичному шоу. Проте публіка з негативом сприйняла цю новину.