Колишня українська зірка продовжує і далі мовчати про війну в Україні

Зрадниця України Ані Лорак, мабуть, перестала стежити за своєю зовнішністю, в мережі вже давно сміються з її другого підборіддя та опухлого обличчя, а нещодавно скандальну знаменитість "підловили" на іспанському курорті, де вона відпочивала зі своїм коханцем.

На кадрах, опублікованих на Telegram-сторінці Harley Quinn, помітно, що фігура запроданки сильно змінилася, вона додала у вазі, про що свідчать її товсті стегна. Колишня українська співачка відпочиває на пляжі в Пальма де Майорка зі своїм коханим Ісааком Віджраком.

Ані Лорак була в чорному злитому купальнику, а її обранець у червоних шортах. Вони разом засмагали на пляжі та купалися у хвилях.

У мережі зауважили, що зрадниця, скоріше за все, зубожіла, оскільки у неї не вистачає грошей, щоб найняти собі фітнес-тренера й навіть взяти в оренду лежак.

Ані Лорак здивувала фігурою, що розповніла.

"Телеграф" писав раніше, що скандальна співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну в Україні, розповіла, як зустріла свого нового чоловіка.