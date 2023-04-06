Зрадниця України Ані Лорак зовсім опухла (фото, відео)

Співачка, яка наповнює бюджет країни-агресорки рф, "похвалилася" другим підборіддям

Скандальна співачка Ані Лорак сильно змінилася останнім часом. 44-річна артистка, яка зрадила свою країну і яка продалася російським рублям, погладшала. Особливо це помітно по її обличчю.

Лорак дала нове інтерв’ю пропагандистському виданню Super у шоу "Алена, блин!" ("Олена, блін!"). Завдяки крупному плану видно, що обличчя співачки, яка розважає росіян, опухло. Також у виконавиці з’явилося друге підборіддя.

Російській журналістці Лорак розповідає, що доглядає себе, робить масажі. Але, правду кажучи, результати виконаної роботи артистки не вражають.

Нагадаємо, що нещодавно артистку в росії звинуватили у матеріальному спонсоруванні ЗСУ. Щоб якось "відбілити" себе, зрадниця опублікувала в Інстаграмі пост, в якому назвала війну "конфліктом між рф та Україною", а також заявила, що ніколи не надавала військової допомоги. Український телеведучий та волонтер Сергій Притула "подякував" їй за тепловізори, дрони та пікапи для ЗСУ та саркастично попросив співачку і надалі виступати у рф, щоб таким чином заробляти російські рублі та фінансувати ними українську армію.