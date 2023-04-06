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Зрадниця України Ані Лорак зовсім опухла (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Зрадниця України Ані Лорак Новина оновлена 06 квітня 2023, 18:51
Зрадниця України Ані Лорак. Фото Скрін із відео

Співачка, яка наповнює бюджет країни-агресорки рф, "похвалилася" другим підборіддям

Скандальна співачка Ані Лорак сильно змінилася останнім часом. 44-річна артистка, яка зрадила свою країну і яка продалася російським рублям, погладшала. Особливо це помітно по її обличчю.

Лорак дала нове інтерв’ю пропагандистському виданню Super у шоу "Алена, блин!" ("Олена, блін!"). Завдяки крупному плану видно, що обличчя співачки, яка розважає росіян, опухло. Також у виконавиці з’явилося друге підборіддя.

Російській журналістці Лорак розповідає, що доглядає себе, робить масажі. Але, правду кажучи, результати виконаної роботи артистки не вражають.

Ані Лорак
Ані Лорак
Ані Лорак

Нагадаємо, що нещодавно артистку в росії звинуватили у матеріальному спонсоруванні ЗСУ. Щоб якось "відбілити" себе, зрадниця опублікувала в Інстаграмі пост, в якому назвала війну "конфліктом між рф та Україною", а також заявила, що ніколи не надавала військової допомоги. Український телеведучий та волонтер Сергій Притула "подякував" їй за тепловізори, дрони та пікапи для ЗСУ та саркастично попросив співачку і надалі виступати у рф, щоб таким чином заробляти російські рублі та фінансувати ними українську армію.

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