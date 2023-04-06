Укр

Предательница Украины Ани Лорак совсем опухла (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Предательница Украины Ани Лорак Новость обновлена 06 апреля 2023, 18:51
Предательница Украины Ани Лорак. Фото Скрин из видео

Певица, которая наполняет бюджет страны-агрессорши рф, "похвасталась" вторым подбородком

Скандальная певица Ани Лорак сильно изменилась за последнее время. 44-летняя артистка, предавшая свою страну и которая продалась российским рублям, поправилась. Особенно это заметно по ее лицу.

Лорак дала новое интервью пропагандистскому изданию Super в шоу "Алена, блин!". Благодаря крупному плану видно, что лицо певицы, развлекающей россиян, опухло. Также у исполнительницы появился второй подбородок.

Российской журналистке Лорак рассказывает, что ухаживает за собой, делает массажи. Но, по правде говоря, результаты проделанной работы артистки не впечатляют.

ани лорак
ани лорак
ани лорак

Напомним, что недавно артистку в россии обвинили в материальном спонсировании ВСУ. Чтобы как-то "отбелить" себя, предательница опубликовала в Инстаграме пост, в котором назвала войну "конфликтом между рф и Украиной", а также заявила, что никогда не оказывала военной помощи. Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула "поблагодарил" ее за тепловизоры, дроны и пикапы для ВСУ и саркастически попросил певицу и в дальнейшем выступать в рф, чтобы таким образом зарабатывать российские рубли и финансировать ими украинскую армию.

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#Ани Лорак