Певица, которая наполняет бюджет страны-агрессорши рф, "похвасталась" вторым подбородком

Скандальная певица Ани Лорак сильно изменилась за последнее время. 44-летняя артистка, предавшая свою страну и которая продалась российским рублям, поправилась. Особенно это заметно по ее лицу.

Лорак дала новое интервью пропагандистскому изданию Super в шоу "Алена, блин!". Благодаря крупному плану видно, что лицо певицы, развлекающей россиян, опухло. Также у исполнительницы появился второй подбородок.

Российской журналистке Лорак рассказывает, что ухаживает за собой, делает массажи. Но, по правде говоря, результаты проделанной работы артистки не впечатляют.

Напомним, что недавно артистку в россии обвинили в материальном спонсировании ВСУ. Чтобы как-то "отбелить" себя, предательница опубликовала в Инстаграме пост, в котором назвала войну "конфликтом между рф и Украиной", а также заявила, что никогда не оказывала военной помощи. Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула "поблагодарил" ее за тепловизоры, дроны и пикапы для ВСУ и саркастически попросил певицу и в дальнейшем выступать в рф, чтобы таким образом зарабатывать российские рубли и финансировать ими украинскую армию.